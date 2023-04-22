МАГАТЕ виявило на ЗАЕС пошкодження енергоблоку 

У суботу, 22 квітня, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що представники міжнародної організації, присутні на українській Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), чули обстріли майже щодня протягом останнього тижня.

Про це йдеться у спеціальному звіті на офіційному сайті МАГАТЕ.

“Я бачив явні ознаки військових приготувань, коли трохи більше трьох тижнів тому відвідав Запорізьку атомну електростанцію. Відтоді наші експерти на місці часто повідомляли про те, що чули вибухи, інколи припускаючи інтенсивні обстріли неподалік місця події. Я глибоко стурбований ситуацією на станції”, – заявив Гроссі.

Команда МАГАТЕ також виявила значні пошкодження вікон у машинному залі 4-го блоку в місці, яке не відповідає вибухам мін, про які повідомлялося раніше . Команда МАГАТЕ прагне з’ясувати причину збитків.

Генеральний директор МАГАТЕ заявив, що найбільша в Європі АЕС, яку захопили російські окупанти, має серйозні ризики щодо ядерної безпеки.

Зокрема, тут, за даними організації, тепер працює тільки чверть від необхідної кількості штатних працівників для обслуговування атомної станції. Через значне скорочення персоналу на Запорізькій атомній електростанції нині немає систематичного графіка технічного обслуговування та експлуатаційного контролю.

“З початку окупації обсяг ремонтних робіт на всіх енергоблоках було скорочено через брак персоналу обслуги, відсутність зовнішніх підрядників, а також нестачу запасних деталей, необхідних для технічного обслуговування, включно з критичними компонентами”, – йдеться у звіті міжнародної організації.

Окрім цього, ЗАЕС продовжує покладатися на єдину лінію електропередачі 750 кіловольт (кВ), яка все ще працює. Зовнішня електроенергія необхідна для охолодження реакторів та інших важливих функцій ядерної безпеки та захисту.

До захоплення ЗАЕС росіянами на станції було чотири лінії електропередач.