Кримінал

МАГАТЕ: російська армія знову замінувала Запорізьку АЕС

20 Січня 2024 16:22
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заес

Про це йдеться в новій доповіді організації. “Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою і зовнішньою огорожею об’єкту, які раніше були виявлені командою МАГАТЕ і вилучені в листопаді 2023 року, тепер знову на місці. Це закрита зона, недоступна для робочого персоналу станції”, – повідомили в організації.

У звіті, підготовленому гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, також наголошується, що цього тижня станція протягом кількох годин залишалася без резервного електропостачання, що стало ще одним у низці інцидентів, які підвищують ризики для ядерної безпеки.


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