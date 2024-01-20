МАГАТЕ: російська армія знову замінувала Запорізьку АЕС

Про це йдеться в новій доповіді організації. “Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою і зовнішньою огорожею об’єкту, які раніше були виявлені командою МАГАТЕ і вилучені в листопаді 2023 року, тепер знову на місці. Це закрита зона, недоступна для робочого персоналу станції”, – повідомили в організації.

У звіті, підготовленому гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, також наголошується, що цього тижня станція протягом кількох годин залишалася без резервного електропостачання, що стало ще одним у низці інцидентів, які підвищують ризики для ядерної безпеки.