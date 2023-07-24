Литва схвалила трирічний план військової допомоги Україні

Рада національної оборони Литви 24 липня обговорила й принципово схвалила трирічний план військової допомоги Україні.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті Міноборони Литви.

Зазначається, що план підтримки Збройних сил України на період 2024-2026 років, який був затверджений Радою нацбезпеки Литви, складе близько 200 мільйонів євро.

Головними напрямками підтримки України є закупівля летальних і нелетальних засобів, військова підготовка та тренування, фінансові внески у фонди підтримки, ремонт військової техніки в Литві та навчання особового складу.

За словами міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, очікується, що фінансування плану забезпечать кошти Європейського фонду миру.

“Це дозволить не гальмувати розвиток національних спроможностей і спрямувати ці кошти на подальшу підтримку Збройних сил України”, – додав очільник Міноборони Литви.

Підтримка, яку надає Міноборони Литви українській армії, незабаром сягне пів мільярда євро: від зброї та техніки до навчання, лікування та реабілітації бійців.

Також було схвалено оновлення Концепції збройної оборони Литви, яке було зумовлене безпековою ситуацією в регіоні, оновленими планами регіональної оборони НАТО та необхідністю переходу на наступний рівень якості армії.

Оновлена ​​концепція фокусує та визначає пріоритети чинних військових загроз та інтересів національної безпеки.