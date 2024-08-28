Політика

Литва передала Україні новий пакет військової допомоги
28 Серпня 2024 17:39
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допомога, Литва
Литва передала новий пакет військової допомоги Україні / Фото: Міністерство оборони Литви

Міністерство оборони Литви оголосило про передачу Україні нового пакета військової допомоги.

Про це повідомляє пресслужба литовського оборонного відомства.

“Литва продовжує надавати військову підтримку Україні — 28 серпня в Україну прибули навантажувачі, системи протидії безпілотникам, розкладні ліжка для української армії”, – йдеться у повідомленні.

У відповідь на запити України цього року Литва вже доставила 155-мм боєприпаси, бронемашини М577, бронемашини М113, системи протидії безпілотникам.

Також Вільнюс передав необхідне для зимового сезону спорядження та комплекти теплого одягу, боєприпаси до протитанкових гранатометів Carl Gustaf, системи дистанційного підриву RISE-1, генератори, частини розібраного легкого штурмовика L-39ЗА “Альбатрос”, навантажувачі, причепи, розкладачки та іншу підтримку.

Загальна підтримка України з боку Литви є довгостроковою і перевищила один мільярд євро.


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