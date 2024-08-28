Литва передала Україні новий пакет військової допомоги

Міністерство оборони Литви оголосило про передачу Україні нового пакета військової допомоги.

Про це повідомляє пресслужба литовського оборонного відомства.

“Литва продовжує надавати військову підтримку Україні — 28 серпня в Україну прибули навантажувачі, системи протидії безпілотникам, розкладні ліжка для української армії”, – йдеться у повідомленні.

У відповідь на запити України цього року Литва вже доставила 155-мм боєприпаси, бронемашини М577, бронемашини М113, системи протидії безпілотникам.

Також Вільнюс передав необхідне для зимового сезону спорядження та комплекти теплого одягу, боєприпаси до протитанкових гранатометів Carl Gustaf, системи дистанційного підриву RISE-1, генератори, частини розібраного легкого штурмовика L-39ЗА “Альбатрос”, навантажувачі, причепи, розкладачки та іншу підтримку.

Загальна підтримка України з боку Литви є довгостроковою і перевищила один мільярд євро.