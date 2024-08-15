Політика

Литва передала Силам оборони України навантажувачі та причепи
15 Серпня 2024 18:42
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допомога, Литва
Литва передала ЗСУ навантажувачі та причепи / Фото: Міністерство оборони Литви

В Україну надійшла військова допомога від Литви, Сили оборони отримали навантажувачі, причепи та розкладні ліжка.

Про це повідомляє Міноборони Литви

“Литва продовжує надавати безперервну військову допомогу Україні. 15 серпня до охопленої війною країни прибули навантажувачі, причепи та розкладні ліжка для української армії”, – йдеться у повідомленні.

Також у серпні до України доправлять 14 бронетранспортерів М113, зенітні ракетні установки малої дальності, зенітні комплекси, зенітні індивідуальні протидронні глушителі, всюдиходи із запасними частинами, навантажувачі, гвинтівки, боєприпаси, димові шашки, навісне обладнання та запчастини до зброї.


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