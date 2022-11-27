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Лукашенко заявив, що США стримують Україну від переговорів, щоб розтоптати Росію

27 Листопада 2022 18:53
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лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що США проти переговорів України і Росії, “щоб розтоптати РФ і підібратися до Китаю”.

Про це  Лукашенко заявив в ефірі “Россия-1”, якого цитує ТАСС.

За словами Лукашенка, США не дозволяють керівництву України почати переговорний процес із Росією.

“Якщо ви маєте на увазі керівництво України, то абсолютно точно йому не дають.
Американці хочуть одним ударом, одним заходом покласти Європу і через Росію підібратися до Китаю. Звісно ж, розтоптавши Росію”, – впевнений Лукашенко.


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