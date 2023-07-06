Лукашенко заявив, що Пригожина та вагнерівців на території Білорусі немає

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що засновника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина та вагнерівців на території країни зараз немає.

Про це повідомило білоруське інформагентство “Белта”.

“Що стосується Євгена Пригожина, він перебуває в Пітері. – Де він сьогодні вранці? Може, зранку в Москву поїхав”.

Крім того, Лукашенко розповів журналістам про місцеперебування вагнерівців. “Наскільки я на сьогоднішній ранок поінформований, бійці ПВК “Вагнер” перебувають у своїх таборах. У постійних таборах, де вони перебували після виведення з фронту на відновлення”, – сказав він.