Лукашенко щосили намагається зберегти образ суверенного лідера – ISW

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму щоденному звіті аналізує нові коментарі офіційних осіб про загибель засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина.

Експерти ISW вважають, що висловлювання Володимира Путіна про загибель Пригожина окреслили кордони нарратива, який схвалює влада, якого тепер дотримуються російські чиновники і наближені Кремлю коментатори.

Як приклад, ISW згадує заяву прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова, в якій він назвав «брехнею абсолютної» твердження про причетність Путіна до смерті бізнесмена. Глава Чечні Рамзан Кадиров частково повторив висловлювання президента про «Вагнера» та Пригожина, заявивши, що засновник ПВК «безперечно зробив великий внесок» у військові зусилля Росії в Україні.

Окремо автори звіту зупиняються на виступі глави Білорусі Олександра Лукашенка, який також висловився про смерть Пригожина.

Заява Лукашенка, за версією ISW, могла була покликана дотриматися балансу між підтримкою добрих відносин з Кремлем і прагненням зберегти контроль усередині Білорусі.

Лукашенко продовжив лінію Кремля, наполягаючи, що Путін немає абсолютно ніякого відношення до авіакатастрофи, відкинув твердження про те, що літак могла збити ракета, і навіть заявив, що він попереджав Пригожина через Путіна про замах, що готується.

Лукашенко також заявив, що гарантії безпеки ніколи не були частиною його домовленості з «Вагнером» та Кремлем.

У такий спосіб він намагався зняти з себе відповідальність за нездатність захистити Пригожина. Однак ця заява суперечить його попереднім коментарям щодо угоди між Кремлем та Пригожиним, у якій Лукашенко виступав посередником.

27 червня Лукашенко так переказував свою розмову із засновником ПВК: «Пригожин дзвонить і каже: “Я приймаю всі ваші умови. Але що робити? Зупинимося – вони почнуть нас мочити“. Я говорю: “Не почнуть. Я тобі гарантую“. Я наполегливо попросив Бортнікова цього не робити. Бортников сказав: “Я ж не дурень, розумію, що може бути”. І я сказав Пригожину: “Це – гарантія” – “Що далі?” – “Аж до того, що я виведу тебе в Білорусь і гарантую тобі повну безпеку. І твоїм хлопцям».

ISW припускав, що Лукашенко утримається від публічних коментарів щодо смерті Пригожина, щоб не посилювати проблеми у відносинах із Москвою. Однак, очевидно, бажання Лукашенка уявити себе суверенним лідером і показати аудиторії всередині країни, що ймовірне вбивство Пригожина не було одностороннім скасуванням угоди Кремлем, переважило ці побоювання.