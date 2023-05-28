Лукашенка після зустрічі з Путіним госпіталізувати у критичному стані – білоруський опозиціонер

Самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка після закритої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним терміново доправили до Центральної клінічної лікарні Москви.

Про це 27 травня у Twitter повідомив (із застереженням, що йдеться про непідтверджену інформацію) білоруський опозиціонер Валерій Цепкало.

За попередніми даними, Лукашенко зараз перебуває у критичному стані під наглядом лікарів – для надання допомоги йому викликали “провідних спеціалістів”.

“Проведено процедури з очищення крові, стан Лукашенка визнано нетранспортабельним. Організовані зусилля щодо порятунку білоруського диктатора було спрямовано на те, щоб розвіяти домисли про нібито причетність Кремля до його отруєння. Незалежно від того, одужає він чи ні, лікарі попереджають про ймовірність рецидивів”, – написав Цепкало.

Він як представник демократичного форуму Білорусі закликав країни Заходу найближчими днями скликати стратегічне засідання для обговорення ініціативи “Вибори” та інших заходів “для гарантування безпеки перехідного періоду” в Білорусі.

Як повідомляє видання “Гордон“, Цепкала називали одним із головних конкурентів Лукашенка на президентських виборах у серпні 2020 року, проте його до них не допустили – ЦВК Білорусі забракувала майже половину підписів, які штаб опозиціонера надав на підтримку його висунення.

Побоюючись арешту, у липні 2020 року він поїхав у Росію, потім політик деякий час перебував в Україні, потім жив у Латвії, а 2021 року із сім’єю переїхав до Греції. У 2023 році його заочно засудили у Білорусі до 17 років колонії.

Білоруський громадський діяч, радник Світлани Тихановської Франак Вячорка зауважив, що білоруси почали думати про майбутню долю Білорусі.

“Білоруси вже почали розмовляти про те, що робити, коли Лукашенка помре. Ці розмови тривають не тільки серед демократичних активістів, а серед білоруського суспільства та державних ЗМІ. Навіть пропагандистські канали почали казати, що не хочуть жити під російським прапором. Люди починають думати про майбутнє, що буде після Лукашенка. Він вже не такий безсмертний, яким себе показував протягом 30 років”, – додав Вячорка.