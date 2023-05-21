Спорт

Ломаченка побили

21 Травня 2023 09:23
96
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бокс

Сьогодні у Лас-Вегасі Василь Ломаченко поступився американцю Девіну Хейні у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі

Хейні захищав у поєдинку проти боксера з України усі чотири чемпіонські титули у легкій вазі (до 61,2 кг).

Бій проходив з перемінним успіхом. Ломаченко та Хейні по черзі перехоплювали ініціативу, перед вирішальними двома раундами було складно віддати одному з суперників перевагу за очками – рахунок був рівним – 95:95.

Ломаченко пішов вперед у 11-му раунді, примусив Хейні відчайдушно захищатися та виграв важливу трихвилинку.

У вирішальному раунді Ломаченко продовжив володіти перевагою та впевнено завершив поєдинок.

Проте у підсумку судді зафіксували перемогу Девіна Хейні за очками. Американець переміг одноголосним рішенням – 116:112, 115:113, 115:113 – та захистив звання абсолютного чемпіона світу.


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