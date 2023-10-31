Ліонель Мессі став восьмиразовим володарем Золотого м’яча

Нападник збірної Аргентини та Інтер Маямі Ліонель Мессі виграв Золотий м’яч-2023.

Мессі став володарем Золотого м’яча ввосьме у кар’єрі. Раніше аргентинець завойовував нагороду у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 та 2021 роках.

Минулого року Мессі разом зі збірної Аргентини виграв головний футбольний турнір — чемпіонат світу, а також чемпіонат та Суперкубок Франції з ПСЖ.

У боротьбі за приз Мессі обійшов Ерлінга Голанда та Кіліана Мбаппе, які посіли друге та третє місця відповідно.

У найближчого переслідувача аргентинця за кількістю Золотих м’ячів Кріштіану Роналду, якого цьогоріч номіновано не було, — п’ять трофеїв.