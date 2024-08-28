Лікування ангіни: чим полоскати горло при ангіні в домашніх умовах та коли звернутись до лікаря?

Поширене захворювання, яке характеризується запаленням мигдаликів та слизової оболонки горла називають ангіна. Цей стан може бути викликаний різними видами бактерій або вірусів і часто супроводжується значним дискомфортом. Багато людей намагаються лікувати ангіну в домашніх умовах, використовуючи різні народні засоби та методи, але важливо знати, коли ці підходи є ефективними, а коли необхідно звертатися до лікаря для професійної допомоги.

Симптоми захворювання

Симптоми ангіни зазвичай починаються з раптового і сильного болю в горлі, який може посилюватися під час ковтання. У деяких випадках пацієнти можуть відчувати головний біль, біль у вухах або збільшення лімфатичних вузлів на шиї. Важливо знати, чим полоскати горло при ангіні в домашніх умовах, щоб досягти максимального ефекту

Деякі симптоми можуть свідчити про серйознішу форму ангіни, яка потребує негайної медичної допомоги. До таких симптомів належать дуже сильний біль у горлі, який не зникає навіть після вживання знеболюючих засобів, висока температура понад 39°C, труднощі з диханням або ковтанням, а також ознаки утрудненого дихання. У таких випадках важливо не зволікати зі зверненням до лікаря.

Лікування залежить від її форми та тяжкості. У більшості випадків ангіна піддається лікуванню вдома, але слід дотримуватися певних правил для швидшого одужання та запобігання ускладненням.

Пацієнтам з ангіною рекомендується дотримуватися постільного режиму, щоб дати організму можливість відновитися. Важливо також пити багато рідини, щоб підтримувати рівень гідратації, особливо якщо температура висока. Корисно споживати теплі напої, такі як трав’яні чаї або бульйони, які допоможуть заспокоїти горло і полегшити біль.

Полоскання горла

Одним із найбільш ефективних методів зняття болю та запалення є полоскання різними розчинами:

Солона вода. Додайте половину чайної ложки солі до склянки теплої води та полощіть горло кожні кілька годин. Це допомагає зменшити набряк та вивести бактерії.

Розчин соди. Сода має антисептичні властивості, які можуть допомогти зменшити біль та запалення. Додайте половину чайної ложки соди до склянки теплої води.

Стоматидин®. Використання спеціалізованих медичних препаратів може значно полегшити стан. Цей препарат має антисептичну та протизапальну дію, що допомагає швидше позбутися симптомів ангіни. Він використовується для полоскання горла кілька разів на день, але не більше зазначеної в інструкції кількості. Важливо також уникати ковтання розчину та дотримуватися рекомендацій лікаря щодо тривалості лікування.

Для зняття болю під час ангіни можуть бути використані знеболюючі препарати. Проте слід дотримуватися рекомендацій лікаря щодо дозування та тривалості застосування.

Зволоження повітря у приміщенні допоможе зменшити подразнення слизової оболонки горла та полегшити дихання. Використання зволожувача повітря або регулярне провітрювання кімнати може сприяти швидшому одужанню.

Попри те, що лікування ангіни вдома може бути досить ефективним у багатьох випадках, існують ситуації, коли без консультації лікаря не обійтися. Консультація лікаря потрібна, якщо:

Симптоми не покращуються після декількох днів лікування.

не покращуються після декількох днів лікування. Спостерігається дуже висока температура, яка не знижується після прийому жарознижуючих засобів.

З’являються ознаки ускладнень, такі як набряк шиї, утруднене дихання або ковтання, сильний біль у вухах чи збільшення лімфатичних вузлів.

Виникають алергічні реакції на препарати, що використовуються для лікування.

У таких випадках лікар може провести діагностику ангіни для визначення її причини та призначити відповідне лікування, включаючи можливе застосування антибіотиків.

У деяких випадках, коли захворювання спричинене бактеріями, може знадобитися застосування антибіотиків при ангіні. Лікар визначить необхідність антибіотикотерапії після проведення діагностики та оцінки загального стану пацієнта. Важливо суворо дотримуватися рекомендацій щодо прийому антибіотиків, навіть якщо симптоми починають зникати раніше завершення курсу лікування.

Медична література: