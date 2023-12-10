Суспільство

“Леваки” пофарбували воду каналу Венеції у зелений колір

10 Грудня 2023 09:21
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екологія

Кліматичні активісти руху Extinction Rebellion пофарбували води головної водної артерії Венеції Великого каналу (Гранд-каналу) в яскраво-зелений колір. Так вони висловили протест через відсутність прогресу на кліматичній конференції ООН COP28.

“Сьогодні в Італії активісти руху Extinction Rebellion засудили чергову невдачу COP28 у боротьбі з кліматичною кризою”, – відповідна заява опублікована рухом у соцмережі Х.

Активісти, згідно із заявою, використали нешкідливу флуоресцентну фарбу. “Через кілька годин води повернуться в колишній стан. Тим часом, поки уряди базікають, ми підраховуємо збитки і жертви повеней і пожеж, що не припиняються”, – йдеться в заяві на сайті руху.


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