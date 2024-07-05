Ле Пен обіцяє заборонити Україні використовувати французьку зброю для ударів по РФ

Лідерка французької ультраправої партії “Національне об’єднання” Марін Ле Пен заявила, що як тільки представник її політсили отримає посаду глави уряду, він заборонить Києву використовувати надану Францією зброю великої дальності для ударів по території Росії.

Про це Марін Ле Пен заявила в інтерв’ю CNN.

За її словами, новий прем’єр не схвалить відправку французьких військ в Україну, про яку глава держави Емманюель Макрон заявляє протягом тривалого часу.

“Якщо Емманюель Макрон хоче ввести війська в Україну, а прем’єр-міністр проти цього, тоді війська в Україну не направляються. Останнє слово за главою уряду”, – сказала Ле Пен.