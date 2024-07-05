Політика

Ле Пен обіцяє заборонити Україні використовувати французьку зброю для ударів по РФ
5 Липня 2024 20:36
читать на русском →
франція
Лідерка французької ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Лідерка французької ультраправої партії “Національне об’єднання” Марін Ле Пен заявила, що як тільки представник її політсили отримає посаду глави уряду, він заборонить Києву використовувати надану Францією зброю великої дальності для ударів по території Росії.

Про це Марін Ле Пен заявила в інтерв’ю CNN.

За її словами, новий прем’єр не схвалить відправку французьких військ в Україну, про яку глава держави Емманюель Макрон заявляє протягом тривалого часу.

“Якщо Емманюель Макрон хоче ввести війська в Україну, а прем’єр-міністр проти цього, тоді війська в Україну не направляються. Останнє слово за главою уряду”, – сказала Ле Пен.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
5 Липня 2024 21:12

Зеленський анонсував “зміни до законодавства” в умовах дефіциту електроенергії
5 Липня 2024 19:27

Кабмін затвердив список послуг, які можуть бути платними у державних лікарнях
5 Липня 2024 18:15

Корвет “Гетьман Іван Мазепа” вийшов на ходові випробування (відео)
5 Липня 2024 17:38

Про що розмовляли Путін та Орбан
5 Липня 2024 16:42

На саміті НАТО союзники погодять “суттєвий пакет допомоги” для України, – Столтенберг
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
усі думки