Лавров оголосив Молдову наступним після України “антиросійським центром”

Глава МЗС Росії Сергій Лавров в інтерв’ю російським ЗМІ назвав Молдову наступним антиросійським центром після України.

Раніше він уже неодноразово заявляв, що Захід намагається зробити з Молдови другу Україну – країну з сильними антиросійськими настроями.

У своїй заяві він сказав, що президент Молдови Майя Санду проводить відверто ворожу політику Росії і готова, як висловився Лавров, на все на догоду Заходу.

Наприклад, сказав він, Санду рветься до НАТО і маючи румунське громадянство, мріє об’єднати Молдову з Румунією.

Лавров також дав оцінку перспективам інших країн пострадянського простору піти “українським шляхом”.

У Центральній Азії, за його словами, Захід “робить потуги” встановити свій вплив, але вони не знаходять відгуку.

А Грузія, вважає Лавров, зацікавлена у дружбі з Росією.