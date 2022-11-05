Суспільство

Латвія шиє українським військовим зимову форму

5 Листопада 2022 19:53
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латвія

Латвія невпинно підтримує Україну у її боротьбі проти агресії Росії. Зокрема з 5 листопада ризька компанія “PRIVA” розпочала пошив зимової військової форми для підрозділів ЗСУ.

Як повідомив посол України Олександр Міщенко, це стало можливим завдяки співпраці Посольства України в Латвії, Конфедерації українців Латвії “ВІЧЕ” і латвійської компанії “Latvijas Finieris”.

“Зазначена зимова форма робиться спеціально за наданими певними підрозділами ЗСУ розмірами, і ми хочемо щоб кожний комплект форми максимально підійшов нашим воїнам, яким ми організовуємо цього разу допомогу, і це б сприяло їх героїчній боротьби з російським ворогом”, – зазначив Міщенко.

Латвійські майстри вийшли спеціально на роботу навіть у суботу, щоб встигнути якомога швидше зробити першу партію зимового одягу, яка робиться за стандартами НАТО для українських воїнів.

Відправку зазначеної партії форми планується здійснити вже найближчим часом гуманітарним конвоєм разом з іншою допомогою військово-технічного характеру, яка також придбана завдяки співпраці Посольства з заначеними вище нашими партнерами і друзями.


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