Суспільство

Латвія планує закрити пункт пропуску на кордоні з Білоруссю через велику кількість нелегалів

12 Вересня 2023 09:29
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білорусь, латвія

У зв’язку зі збільшенням кількості спроб нелегального перетину латвійсько-білоруського кордону начальник Державної прикордонної охорони Гунтіс Пуятс запропонує уряду закрити прикордонний пункт у Сілені.

Про це, як пише “Європейська правда”, повідомляє портал Delfi.

За словами Пуятса, минулого тижня спостерігалася, ймовірно, найважча ситуація за останні три роки. Він зазначив, що за тиждень незаконно перетнути кордон спробували 892 людини. Крім того, існує ймовірність, що комусь із мігрантів усе ж таки вдалося потрапити до Латвії з Білорусі, незважаючи на додаткові ресурси, кинуті на охорону кордону.

Очільник Держприкордонохорони зазначив, що Латвія зараз є пріоритетом для організаторів потоку нелегальних мігрантів. На його думку, режиму Лукашенка було поставлено таке завдання після консультацій із Москвою.

Наразі до охорони кордону залучено Національні збройні сили та Держполіцію, а також до Латвії вже прибуло 20 литовських прикордонників. Направлено і запит на додаткову допомогу армії.

Незважаючи на це, Пуятс планує запропонувати уряду закрити прикордонний пункт у Сілені, щоб його персонал теж залучити до охорони кордону. Тоді на кордоні з Білоруссю буде доступний лише один прикордонний пункт – у Патернієкі.

Якщо ситуація погіршиться, кордон із Білоруссю може бути повністю закритий.


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