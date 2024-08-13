Політика

Латвія підготувала для України нову партію дронів
13 Серпня 2024 17:28
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допомога, латвія
Латвія передасть Україні близько півтисячі безпілотників / Фото: x.com/AndrisSpruds

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив про чергову партію безпілотників для Сил оборони України.

“Черговий пакет безпілотників готовий! Близько 500 безпілотників латвійського виробництва надаватимуть підтримку українцям у виконанні різних бойових завдань”, – написав голова латвійського Міноборони у X.

Попередню партію дронів у 500 одиниць латвійські партнери відправили 22 липня.


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