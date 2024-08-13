Латвія підготувала для України нову партію дронів

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив про чергову партію безпілотників для Сил оборони України.
“Черговий пакет безпілотників готовий! Близько 500 безпілотників латвійського виробництва надаватимуть підтримку українцям у виконанні різних бойових завдань”, – написав голова латвійського Міноборони у X.
Попередню партію дронів у 500 одиниць латвійські партнери відправили 22 липня.
Gatava nākamā dronu pakotne! Ap 500 Latvijā ražotu dronu sniegs atbalstu— Andris Spruds (@AndrisSpruds) August 13, 2024
🇺🇦ukraiņiem dažādu kaujas uzdevumu veikšanā. #DroneCoalition #StandWithUkraine pic.twitter.com/QLPxMkKugn