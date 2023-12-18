Станом на 11 ранку, 18 грудня, “Київстар” відновив доступ до послуг SMS.

Про це повідомила представниця компанії Ірина Леліченко, передає ЕП.

“Статус роботи мережі Київстару станом на 11.00, 18 грудня 2023 року. Компанія відновила доступ до послуг SMS, в тому числі – в міжнародному роумінгу”, – зазначила вона.

За словами Леліченко, розпочато відновлення доступу до послуг M2M для бізнес-клієнтів.

“Технічні роботи відбуваються поступово, із дотриманням усіх вимог безпеки. Компанія залучила весь наявний персонал, в т.ч. з інших регіонів та областей, для якомога швидшого відновлення роботи послуги”, – наголосила представниця “Київстар”.

Інформування про 100% працездатність сервісів, компанія буде робити по завершенні всіх стабілізаційних заходів.

У деяких населених пунктах, зокрема, у Києві, все ще виникають локальні складнощі із доступністю “Домашнього Інтернету”.