Киянин привласнив 340 тис. грн. донатів для ЗСУ

Київський блогер привласнював донати на ЗСУ, повідомляють у Київській міській прокуратурі.

Зловмисник отримав доступ до віртуального гаманця одного з найпопулярніших сайтів для збору пожертв та привласнив близько 340 тисяч гривень.

У поліції встановили 33 епізоди шахрайських дій.

Зокрема, повідомляється, що “24-річний підозрюваний розміщував власні відео розважального характеру, а також вів прямі трансляції різними каналами та інтернет-платформами, за що глядачі платили кошти”.

Щоб вивести ці гроші, він зв’язався з інтернет-майданчиком, який займався виведенням коштів за відсоток, який направляла до ЗСУ.

“Фігурант виявив уразливість програмного забезпечення зазначеного сайту і, отримавши несанкціонований доступ до його віртуального гаманця, вивів звідти майже 340 тисяч гривень, які призначалися для військових”, – повідомили у поліції.

Йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Наразі підозрюваний висловив готовність співпрацювати зі слідством та відшкодувати завдану шкоду у повному обсязі.