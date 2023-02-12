Країни НАТО хочуть продовжити термін повноважень Єнса Столтенберга

Країни-члени НАТО мають намір продовжити залишити Єнса Столтенберга на посту генерального секретаря Альянсу. Норвежець Столтенберг мав би піти з посади голови НАТО у вересні.

Відповідно до волі держав-членів, Єнс Столтенберг має залишитися генсеком НАТО. Існує неофіційна домовленість між 30 країнами щодо продовження терміну його повноважень до квітня 2024 року. Термін повноважень Столтенберга фактично мав закінчитися 30 вересня цього року, повідомляє Welt am Sonntag.

Причиною запланованого продовження, офіційне рішення про яке має бути ухвалене навесні, було те, що Столтенберг досяг «видатних досягнень для НАТО, особливо на тлі війни в Україні».

Подовження також гарантувало б «стабільність на чолі альянсу в складний час». Країни-члени також хочуть дати Столтенбергу можливість головувати на ювілейному саміті НАТО з нагоди 75-ї річниці альянсу, який має відбутися у Вашингтоні у квітні 2024 року. Після свого відходу у Столтенберга, як було сказано, були “хороші шанси” стати президентом Світового банку. Термін повноважень президента Світового банку Девіда Малпасса закінчується в квітні наступного року.

Сам Столтенберг, з іншого боку, насправді хоче піти у відставку, як і було заплановано. «Мандат генерального секретаря Єнса Столтенберга продовжувався тричі, і він пропрацював загалом майже дев’ять років», – написала Reuters речниця Оана Лунгеску в неділю вранці. «Термін повноважень Генерального секретаря закінчується в жовтні цього року, і він не має наміру домагатися подальшого продовження свого мандату».