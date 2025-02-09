Країни Балтії від’єдналися від російської енергосистеми – Зеленський вітає рішення

Держави Балтії офіційно від’єдналися від російської енергомережі та повністю синхронізували свої системи з європейською континентальною енергосистемою. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

За його словами, цей крок посилює енергетичну безпеку регіону та робить Європу ще більш цілісною.

«Москва більше не зможе використовувати енергію як зброю проти Балтійських держав. Україна це вже зробила у 2022 році, і зараз Балтія також позбулася залежності», – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Європа повинна продовжувати цей курс і поступово позбавлятися будь-яких енергетичних зв’язків із Росією, зокрема країни Центральної Європи, які ще мають контракти з Кремлем.

«Треба більше працювати з Америкою – LNG-газ, нафта. Треба більше співпрацювати з партнерами у сусідніх регіонах – на Кавказі, Близькому Сході, у Північній Африці», – підкреслив Зеленський.

Президент України також привітав Литву, Латвію та Естонію з цим рішенням і подякував Польщі за підтримку в цьому процесі. Він зазначив, що така співпраця є ключем до незалежності кожної європейської країни.