Суспільство

Короткометражка про війну в Україні “Камінь, папір, ножиці” отримав премію BAFTA
17 Лютого 2025 07:42
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Кадр із фільму "Камінь, папір, ножиці"
Кадр із фільму "Камінь, папір, ножиці"

Короткометражна стрічка “Камінь, папір, ножиці”, що розповідає про війну в Україні, перемогла в номінації “Найкраща британська короткометражка” на премії BAFTA.

Головну роль у фільмі виконав український актор Олександр Рудинський. Також у стрічці знімалися Сергій Калантай, Юрій Радіонов та Олександр Яценко.

Режисером фільму став 26-річний британець німецького походження Франц Бьом, а за операторську роботу відповідала Сьєн Ю Ніу – уродженка Тайваню, яка мешкає в Лондоні.

Фільм заснований на реальних подіях лютого 2022 року. Головний герой – 18-річний Іван, чий батько-хірург із перших днів повномасштабного вторгнення рятує життя поранених у підземному бункері. Дізнавшись про це, російські окупанти загрожують його родині. Щоб захистити близьких, Іван бере до рук зброю.

Премія BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) – одна з найпрестижніших нагород у світі кіно та телебачення. Її часто називають британським аналогом “Оскара” та “Еммі”. Щороку академія відзначає досягнення в кіно, серіалах, документалістиці та журналістиці.


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