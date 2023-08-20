Політика

Копенгаген підтвердив передачу Україні літаків F-16

20 Серпня 2023 17:40
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данія, F-16

Данія та Нідерланди подарують Україні літаки F-16, повідомляється на сайті Міністерства оборони Данії.

“Я пишаюся тим, що Данія разом із Нідерландами пожертвує винищувачі F-16 для боротьби України за свободу проти Росії та її безглуздої агресії. Данія підтримує Україну непохитно, і з пожертвуванням літаків F-16 Данія тепер лідирує”, – сказав міністр оборони Якоб Еллеманн-Єнсен.

У відомстві зазначають, що передача Україні винищувачів сприятиме тому, щоб Україна могла захистити свій повітряний простір від агресії РФ.

“Данія працюватиме, щоб інші країни приєдналися до коаліції та зробили свій внесок в українську боротьбу за свободу. Разом з Нідерландами Данія очолила створення міжнародної навчальної коаліції з бойових літаків F-16. Коаліція була оголошена на саміті НАТО у Вільнюсі разом із дев’ятьма” іншими союзниками та забезпечить навчання ВПС України використанню, серед іншого, реактивного винищувача F-16″, – йдеться у повідомленні.

Про кількість запланованих до передачі літаків не повідомляється.


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