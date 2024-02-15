Конституційний суд Латвії визнав законним мовний іспит для росіян

Конституційний суд Латвії визнав законною норму Імміграційного закону, яка зобов’язує громадян Росії, які раніше були (не) громадянами Латвії, у визначені законом терміни скласти іспит з латиської мови та вказати джерело доходів, щоб отримати посвідку на постійне проживання в ЄС.

Про це повідомляє Delfi.

Якщо громадяни РФ із зазначеної категорії не виконають вимоги закону, їм загрожує видворення з Латвії. Конституційний суд визнав рішення Сейму — останню редакцію Закону, яка дала громадянам РФ відстрочку на складання іспиту в два роки — пропорційним і відповідним Сатверсме (Конституції Латвії).

Також суд вважає, що громадянам РФ було дано достатній час на вивчення державної мови. Якщо людина не зробила жодних зусиль для збереження свого правового статусу в Латвії — не записалася на іспит, не подала документи тощо, — то вона продемонструвала свою незацікавленість у збереженні зв’язків з Латвією, і рішення про видворення із країни може розглядатися як пропорційне.

Суд наголосив, що рішення про видворення буде індивідуальним, про колективне видворення не йдеться. Також суд визнав, що наявність громадянства РФ може розглядатися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в контексті необхідності забезпечувати державну безпеку.