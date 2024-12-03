Політика

Конституційний суд Грузії відхилив позов президента про скасування результатів парламентських виборів
3 Грудня 2024 15:32
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Протести у Грузії / Фото: Paper Kartuli

Конституційний суд Грузії відхилив позови президента Саломе Зурабішвілі та представників опозиційних партій, у яких вони вимагали визнати парламентські вибори такими, що не відбулися через численні порушення, і скасувати їхні результати.

Рішення було підтримано сімома суддями з дев’яти. Воно є остаточним і оскарженню чи перегляду не підлягає, йдеться на сайті суду

Про плани подати позов до Конституційного суду Зурабішвілі повідомила 18 листопада. Після цього позови подали 30 опозиційних депутатів.

Парламентські вибори в Грузії відбулися 26 жовтня. ЦВК Грузії затвердила їхні результати – керівна “Грузинська мрія” отримала 89 депутатських мандатів, чотири опозиційні партії сумарно – 61 мандат. Опозиція назвала результати виборів сфальсифікованими і відмовилася від депутатських мандатів. 

У Тбілісі вже п’ять днів тривають протести після рішення влади призупинити переговори про вступ країни до Євросоюзу. Поліція і спецпризначенці розганяють акції, зокрема з використанням водометів і сльозогінного газу. Відомо про затримання понад 200 осіб.


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