Конференція з відбудови у Токіо: підписали понад 50 меморандумів про співпрацю

У Токіо під час українсько-японської конференції з економічного розвитку та відбудови відбулось підписання понад 50 меморандумів про співпрацю між державним та приватним секторами двох країн у різних сферах.

За словами японських урядовців, вони включають відновлення інфраструктури, розмінування, розвиток сільського господарства, покращення гуманітарної ситуації, розвиток біотехнологій, промисловості та інформаційних технологій, а також покращення державного управління.

Як повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, в межах Конференції з економічного розвитку та відбудови в Токіо представники України та Японії підписали 56 документів.

Серед них міжурядові угоди, меморандуми, домовленості між бізнесами та представниками місцевої влади.

Так, сторони підписали: