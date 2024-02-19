Конференція з відбудови у Токіо: підписали понад 50 меморандумів про співпрацю

У Токіо під час українсько-японської конференції з економічного розвитку та відбудови відбулось підписання понад 50 меморандумів про співпрацю між державним та приватним секторами двох країн у різних сферах.
За словами японських урядовців, вони включають відновлення інфраструктури, розмінування, розвиток сільського господарства, покращення гуманітарної ситуації, розвиток біотехнологій, промисловості та інформаційних технологій, а також покращення державного управління.
Як повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, в межах Конференції з економічного розвитку та відбудови в Токіо представники України та Японії підписали 56 документів.
Серед них міжурядові угоди, меморандуми, домовленості між бізнесами та представниками місцевої влади.
Так, сторони підписали:
- Міжурядову конвенцію про уникнення подвійного оподаткування, що, за слвоами прем’єра, надзвичайно важливо для японського бізнесу, який планує нові проєкти в Україні.
- Більше десятка домовленостей про підтримку відбудови України з японськими організаціями JICA, JETRO, Експортно-кредитним агентством NEXI та Японським банком міжнародного співробітництва.
- Підписано грантові угоди щодо реалізації програм відновлення, а також низку документів між Міністерством аграрної політики України та японськими компаніями, які передбачають надання Україні різної сільгоспотехніки та обладнання.
- Міжурядовий меморандум про співробітництво у сфері освіти та технологій. Японія один із лідерів у цих сферах.
- “Нафтогаз” домовився про проєкт у сфері вітроенергетики.
- Оператор газотранспортної системи України підписав Меморандум щодо підготовки до модернізації газокомпресорних станцій. А також підписано документи у сфері енергетики, телекомунікацій, інфраструктурного будівництва та екології.