Компанія власника “Київстару” страхує автопарк Росгвардії та охоронців Путіна – “Схеми”

Активи російського олігарха Міхаіла Фрідмана в Україні можуть конфіскувати, якщо буде доведено причетність його компанії «АльфаСтрахование» до страхування військового транспорту РФ, який брав участь у військових діях проти України, пише ZN.ua. Журналісти вже виявили факти, які можуть вказувати на таку співпрацю, що у свою чергу можуть стати доказами для звинувачення у колабораціонізмі, співпраці з агресією, виправданні агресії та підтримці агресії.

Як з’ясували журналісти “Схем”, страхова компанія Фрідмана надавала послуги зі страхування військовій частині, яка підпорядковується Головному управлінню спеціальних програм президента РФ. Росгвардія за останні 5 років сплатила компанії «АльфаСтрахование» 130 млн гривень і співпраця не припинялася після початку повномасштабного вторгнення, про що свідчить контракт на 2022 рік з центральним підрозділом Росгвардії на 18,3 млн гривень. В межах контракту були застраховані підрозділи Росгвардії у Калузькій, Воронезькій та Тульській областях. Пізніше застраховані КАМАЗи були помічені після повернення з України після виконання бойових завдань.

Розслідування «Схем» також виявило, що захист «АльфаСтрахование» поширюється і на службовий транспорт тих військовослужбовців, які відповідають, зокрема, за особисту безпеку президента Росії Владіміра Путіна. Журналісти віднайшли контракт від 7 лютого 2023 року, укладений із військовою частиною № 26116. Термін дії контракту – до грудня цього року.

У коментарі «Схемам» Михайло Фрідман повідомив, що з лютого 2022 року вийшов з усіх органів управління усіх російських та іноземних компаній, акціонером яких він є.

В Україні Фрідман володіє «Київстаром», «Альфа-банком» (нині це «Сенс-банк»), «Моршинською».