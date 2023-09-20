Компанія Маска Neuralink починає випробування мозкового імплантату на людях

Створений Ілоном Маском стартап Neuralink отримав схвалення від американської незалежної комісії з перевірок на початок першого випробування мозкового імплантату на людях для пацієнтів з паралічем.

Про це повідомляє Reuters.

У компанії заявили, що люди з паралічем внаслідок травми шийного відділу спинного мозку або бічного аміотрофічного склерозу можуть претендувати на участь у дослідженні. Скільки учасників буде залучено до випробування, яке займе близько шести років, поки не оголосили.

Дослідження використовуватиме робота для хірургічного встановлення імплантату інтерфейсу мозок-комп’ютер (BCI) в ділянку мозку, яка контролює намір рухатися.

У Neuralink додали, що початкова мета — дати людям можливість керувати комп’ютерним курсором або клавіатурою, використовуючи лише свої думки.

За словами нинішніх і колишніх співробітників, компанія, яка раніше сподівалася отримати дозвіл на імплантацію свого пристрою 10 пацієнтам, вела переговори про меншу кількість пацієнтів з Управлінням з контролю за продуктами й ліками США (FDA) після того, як агентство висловило занепокоєння щодо безпеки. Скільки пацієнтів остаточно схвалило FDA невідомо.

Маск заявляв, що розробки Neuralink сприятимуть є швидкому хірургічному введенню його чіпів для лікування таких захворювань, як ожиріння, аутизм, депресія та шизофренія.

У травні компанія заявила, що отримала дозвіл від FDA на своє перше клінічне випробування на людях, раніше вона вже перебувала під федеральним контролем щодо проведення випробувань на тваринах.

Експерти вважають, що навіть якщо пристрій BCI виявиться безпечним для використання людиною, стартапу все одно потенційно знадобиться більше десяти років, щоб отримати дозвіл на його комерційне використання.