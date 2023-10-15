Економіка

Комітет Ради затвердив державний кошторис на 2024 рік

15 Жовтня 2023 13:07
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бюджет

Комітет Верховної ради затвердив проект бюджету України на 2024 рік, ухвалити його мають до 20 листопада, повідомив депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

“Бюджетний комітет затвердив проект бюджету на 2024 рік із пропозиціями народних депутатів. Це умовно перше читання Бюджету, де буде потрібно і розглядати правки (а їх десь 1600+) та голосування 226+ голосів депутатів за основу та в цілому по висновкам комітету. Далі їх доопрацьовують у Кабміні і до 20 листопада буде останнє голосування”, – написав Желєзняк.

Прем’єр України Денис Шмигаль 15 вересня повідомляв, що український уряд ухвалив проект бюджету на 2024 рік із рекордними військовими видатками в обсязі 45,6 мільярда доларів, що перевищує суми видатків на соціальну сферу, медицину та освіту. У Мінфіні України повідомляли, що проект бюджету України на 2024 рік передбачає витрати на безпеку та оборону на рівні понад 48 мільярдів доларів, що становить 23% ВВП.


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