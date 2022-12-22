Суспільство

Комендантську годину в Києві не відмінятимуть навіть у новорічну ніч

22 Грудня 2022 12:51
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різдво

У Києві не планують скасовувати комендантську годину на новорічні свята. Про це повідомив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко в ефірі телеканалу “Київ”, пише УП.

За словами чиновника, великих святкувань у столиці також не буде.

Гірлянду на ялинці на Софійській площі вмикатимуть на Новий рік та на Різдво, сказав він.

“Точно це буде Різдво і Новий рік. Будемо намагатися включати її вечорами, щоб кияни могли відчути елемент свята. Швидше за все, режим комендантської години буде діяти і на Новий рік.

Тому жодних великих святкувань Нового року та Різдва у столиці не буде. Підійти до ялинки, подивитися, дотримуватися правил безпеки – так. Не буде підсвічуватися ялинка під час повітряної тривоги”, зазначив Бондаренко.


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