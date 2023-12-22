Суспільство

Колишня помічниця звинуватила у сексуальному насильстві актора Віна Дізеля

22 Грудня 2023 19:30
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кіно

Колишня помічниця актора Віна Дізеля звинуватила його в сексуальному насильстві – нібито він напав на неї в номері готелю Атланти, коли вони працювали над фільмом.

Про це повідомляє CNN та Variety.

Аста Йонассон стверджує, що у 2010 році, коли Дізель працював над фільмом “Форсаж 5”, він притиснув її до стіни в готельному номері й мастурбував перед нею. У скарзі стверджується, що Дізель проігнорував “чіткі заяви про незгоду”, а після того, як вона “закричала і побігла до сусідньої ванної кімнати”, він “притиснув її до стіни своїм тілом”.

Йонассон судиться з Дізелем, його компанією One Race Productions і сестрою Дізеля Самантою Вінсент за сексуальне насильство, створення ворожої робочої атмосфери, недбалий нагляд, гендерну дискримінацію і неправомірне звільнення.

Колишня помічниця актора пояснила, що заявила тільки зараз, бо “боялася виступити проти одного з найкасовіших акторів світу” і втратити роботу в кіноіндустрії.

Згідно з позовом, вона вимагає накладення цивільного штрафу в розмірі 10 000 доларів за кожне порушення, а також невизначених штрафних збитків.

Адвокат Дізеля Браян Фрідман у коментарі Variety відкидає звинувачення.

“Він Дізель категорично заперечує цю заяву в повному обсязі”, — заявив адвокат Браян Фрідман. Він додав, що є “чіткі докази, які повністю спростовують ці дивні звинувачення”. Сам актор поки не коментував цю ситуацію.


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