Кримінал

Колишній співвласник “Приватбанку” намагався незаконно перетнути кордон
9 Липня 2024 11:11
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кордон
Геннадій Боголюбов / Telegram

Колишньому співвласнику “Приватбанку” Геннадію Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому у незаконному перетині кордону 24 червня заочно повідомили про підозру.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, Офіс генпрокурора.

“В ніч на 24 червня 2024 року за сприяння прикордонника, який достовірно знав, що йому для перевірки надали документ на імʼя іншої людини, український бізнесмен незаконно виїхав з країни”.

Слідство за сприяння керівництва Держприкордонслужби встановило, що олігарх у супроводі свого близького родича виїхав потягом “Київ — Холм”, хоча відповідно до баз даних України кордон не перетинав.

В ході невідкладних процесуальних дій правоохоронці встановили, що Боголюбов виїхав із країни, залучивши начальника групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби “Ягодин” Луцького прикордонного загону (наразі його затримано –ред.).

Для цього бізнесмен використав паспорт громадянина України, який був втрачений у 2022 році, про що було повідомлено органи ДМС України.

При цьому підтверджено, що затриманий правоохоронець передав підлеглій документи пасажирів та запевнив, що вже особисто здійснив перевірку купе, де перебували Боголюбов та його родич.

Водночас польським прикордонникам олігарх пред’явив вже свій, особистий паспорт громадянина Украіни для виїзду за кордон.

Олігарху та правоохоронцю повідомлено про підозру у  незаконному переправленні осіб через державний кордон, а Боголюбову повідомлено про підозру ще й у незаконному заволодінні паспортом.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

За клопотанням прокурора затриманому прикордоннику суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту із альтернативою застави у сумі 25 млн грн.


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