Кіпр заморозив рахунки порушників санкцій щодо РФ

Влада Кіпру заморозила рахунки 13 осіб, яких пов’язують із російськими олігархами Романом Абрамовичем і Алішером Усмановим. Вони допомагали олігархам обходити санкції і приховувати їхні фінансові активи. Про це повідомив комісар з фінансів Кіпру Павлос Іоанну,

Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Іоанну повідомив, що Кіпр ухвалив жорсткі заходи щодо осіб і компаній, які, за відомостями США і Великої Британії, допомагали російським олігархам обходити санкції, введені проти рф через повномасштабне вторгнення в Україну.

За його словами, активи осіб і організацій, які підпали під обмежувальні заходи, заморожено.

«Йдеться, зокрема, про реалізацію санкцій Великої Британії та США проти 13 фінансистів, які, як стверджується, допомагали російським олігархам обходити санкції та приховувати їхні фінансові активи. Повідомляється, що серед підозрюваних – як кіпріоти, так і особи, які мають і кіпрське, і російське громадянство», – йдеться в повідомленні.