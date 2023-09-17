Політика

Кім Чен Ин завершив візит до Росії

17 Вересня 2023 12:13
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кндр

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин завершив багатоденний візит до Росії. Він виїхав у неділю, 17 вересня, на спеціальному бронепоїзді з далекосхідної залізничної станції Артем-Приморський – 1 у бік російсько-північнокорейського кордону, пишуть ЗМІ.

Кім Чен Ин почав візит до РФ у середу, 13 вересня. Це була його перша закордонна подорож після пандемії COVID-19. Під час візиту Кім зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним та міністром оборони Сергієм Шойгу.

Західні аналітики побоюються, що Москва має намір закупити у Пхеньяна озброєння для наступальних операцій в Україні, а Північна Корея, у свою чергу, виношує плани придбати в Росії технології ядерних та ракетних програм.


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