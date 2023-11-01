Кім Чен Ин передав Путіну мільйон снарядів, – Bloomberg

Північна Корея передала до Росії понад мільйон артилерійських снарядів. Про це повідомили на закритому брифінгу для парламентаріїв розвідслужби Південної Кореї, повідомляє Bloomberg.

Як повідомив журналістам присутній на брифінгу Ю Сан Бом, член парламентського комітету з розвідки, Національна розвідувальна служба вважає, що Північна Корея вже передала РФ понад 1 млн артилерійських снарядів, які Росія має намір використати в Україні. З серпня було здійснено близько 10 постачань зброї з Північної Кореї до Росії.

Переданої кількості снарядів армії Росії вистачить приблизно на два місяці обстрілів, вважають військові.

За даними розвідки, Північна Корея також направила до Росії радників з використання боєприпасів.