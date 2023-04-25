Кількість жертв ракетного удару по музею у Куп’янську зросла до двох

Під час розбирання завалів будівлі музею у Куп’янську, в яку сьогодні вранці влучила російська ракета С-300, рятувальники виявили тіло другої жінки.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким жертв цього російського теракту. Вкотре закликаю усіх харків’ян та мешканців області не ігнорувати сигнали тривоги”, – написав він у соцмережі.

Як повідомлялося, 25 квітня близько 9:15 російські військові завдали ракетний удар по центру Куп‘янська. Попередньо, окупанти випустили по місту дві ракети типу С-300.

Повністю зруйновано приміщення місцевого музею. 10 цивільних людей отримали поранення. Троє з них госпіталізовані.