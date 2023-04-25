Кримінал

Кількість жертв ракетного удару по музею у Куп’янську зросла до двох

25 Квітня 2023 14:14
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куп'янськ

Під час розбирання завалів будівлі музею у Куп’янську, в яку сьогодні вранці влучила російська ракета С-300, рятувальники виявили тіло другої жінки.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким жертв цього російського теракту. Вкотре закликаю усіх харків’ян та мешканців області не ігнорувати сигнали тривоги”, – написав він у соцмережі.

Як повідомлялося, 25 квітня близько 9:15 російські військові завдали ракетний удар по центру Куп‘янська. Попередньо, окупанти випустили по місту дві ракети типу С-300.

Повністю зруйновано приміщення місцевого музею. 10 цивільних людей отримали поранення. Троє з них госпіталізовані.


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