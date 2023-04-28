Кримінал

Кількість загиблих в Умані збільшилася до 16

28 Квітня 2023 14:14
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ракетний удар, умань

Кількість загиблих від ракетного обстрілу багатоповерхівки в Умані зросла до 16 осіб, повідомляє ДСНС.

“Станом на 14:00 з-під завалів житлового будинку деблоковано тіло загиблої особи.

Всього загинуло 16 осіб (з них 3 дитини), постраждало 18 осіб (з них 9 залишаються госпіталізовані), врятовано 17 осіб (з них 3 дитини) та вилучено 1 фрагмент тіла”, – йдеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі.

«Ми зараз ідентифікуємо тіла, ті тіла, які ми не можемо опізнати на сьогоднішній день, у нас працює ДНК лабораторія на місці. І всі рідні та близькі громадян, які проживали в цьому будинку, можуть звернутися, щоб надати свій ДНК-зразок для порівняння аналізу», – сказав очільник МВС Ігор Клименко.


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