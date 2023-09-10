Кримінал

Кількість загиблих в Марокко перевищила 2000

10 Вересня 2023 09:57
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землетрус

Внаслідок землетрусу в Марокко загинуло не менше 2 012 людей і не менше 2 059 отримали поранення.

Землетрус став найсильнішим за останнє століття. Геологічна служба США оцінює його магнітуду 6,8, а Марокканський геологічний інститут – 7,2 бала.

Більшість потерпілої зони – сільська місцевість, де багато будинків із глинобитної цегли. Споруди не розраховані на землетрус такої сили.

Наразі рятувальники не можуть поки що дістатися до гірських сіл та інших невеликих поселень, оскільки дороги завалені уламками скель і просто зруйновані.


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