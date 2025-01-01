Суспільство

Кількість загиблих у Києві зросла до двох, – КМВА
1 Січня 2025 12:44
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загиблі, київ
ДСНС розбирає завали / Фото: ДСНС Києва

Внаслідок російської атаки на Київ 1 січня є жертви – відомо про двох загиблих. Розбирання завалів триває.

Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.

“Від самого ранку триває ліквідація наслідків удару по столиці. Особисто був на місцях падіння уламків. На жаль, вже маємо двох загиблих”, – написав Ткаченко.

Рятувальна операція у Печерському та Святошинському районах триває.

Нагадаємо, за даними Офісу Генерального прокурора, внаслідок ранкової атаки на столицю постраждали семеро людей, серед них – дві вагітні жінки.

Наслідки атаки дронів на Київ 1 січня / Фото: Офіс Генерального прокурора

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