Кількість загиблих у Києві зросла до двох, – КМВА

Внаслідок російської атаки на Київ 1 січня є жертви – відомо про двох загиблих. Розбирання завалів триває.

Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.

“Від самого ранку триває ліквідація наслідків удару по столиці. Особисто був на місцях падіння уламків. На жаль, вже маємо двох загиблих”, – написав Ткаченко.

Рятувальна операція у Печерському та Святошинському районах триває.

Нагадаємо, за даними Офісу Генерального прокурора, внаслідок ранкової атаки на столицю постраждали семеро людей, серед них – дві вагітні жінки.