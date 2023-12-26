Суспільство

Кількість правопорушень щодо організації незаконного перетину кордону цьогоріч зменшилась — ДПСУ

26 Грудня 2023 13:47
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прикордонники

Кількість спроб організованого трансферу чоловіків за кордон, що відбувається з порушенням законодавства, зменшилася, якщо порівнювати з минулим роком.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Так, там розповіли, що правоохоронці розпочали більш як 1,6 тисячі кримінальних проваджень на основі повідомлень від підрозділів Держприкордонслужби. Це менше, ніж торік, кажуть у відомстві.

Загалом прикордонники викрили понад 220 груп, які незаконно переправляли чоловіків за кордон.

Також у ДПСУ зазначили, що більшість порушників затримують поза пунктами пропуску. Водночас на КПП охочі незаконно виїхати імітують легальні підстави для цього.

Щоденно в перетині кордону відмовляють близько 100 особам, які не підпадають під категорію пропуску і не дотримуються умов перетину.

До відповідальності за порушення закону притягують і підприємства. Зокрема, за зловживання системою «Шлях» 85 ліцензіатам тимчасово скасували доступ до неї, стверджують у Держприкордонслужбі.


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