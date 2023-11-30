Кілька делегацій покинули зал засідань ОБСЄ під час виступу Лаврова

Українська та декілька інших делегацій залишили зал засідань міністерської зустрічі ОБСЄ у Скоп’є під час виступу глави МЗС Росії Сергєй Лавров.

Про це повідомляє “Європейська правда”

Українська делегація у повному складі вийшла з зали, коли російський міністр почав свій виступ. При цьому Україну підтримали і кілька інших делегацій, перелік яких поки невідомий.

Лавров, який виступав російською, у якийсь момент перервася і, вочевидь, відреагував на події в залі англійською мовою: “Ви не могли б залишити мене на самоті, будь ласка? Дякую”.

Після завершення виступу Лавров одразу залишив зал засідань.