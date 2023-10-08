Спорт

Кенійський бігун пробіг марафон швидше за 2 години і 1 хвилину

8 Жовтня 2023 20:39
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23-річний кенійський бігун Келвін Кіптум встановив світовий рекорд на марафоні Чикаго. Він пробіг дистанцію за 2 години 35 секунд, ставши першою людиною в історії, яка зробила це швидше, ніж за 2 години на 1 хвилину, повідомляє Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій.

Попередній світовий рекорд було встановлено у вересні 2022 року на Берлінському марафоні. Тоді дворазовий олімпійський чемпіон Еліуд Кіпчоге пробіг за 2 години 1 хвилину 9 секунд.

У 2019 році у Відні Кіпчозі став першим спортсменом, який пробіг марафон швидше за дві години: за годину 59 хвилин і 40 секунд. Світовим рекордом це досягнення не зараховано: це був виставковий забіг, де спортсмен не мав конкурентів і для нього створювалися максимально комфортні умови.

Найкращий жіночий час на марафоні в Чикаго показала 30-річна спортсменка з Нідерландів Сіфан Хассан. Вона бігла марафонську дистанцію на змаганнях вдруге у житті. Її час – 2:13:44.


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