Кримінал

Катастрофа на Каховській ГЕС: У Нікополі зупинилися насоси

9 Червня 2023 14:30
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каховка

У Нікопольському районі Дніпропетровської області через підрив Каховської ГЕС вода відійшла від берега на 500 метрів. Через що зупинилась робота насосної станції та водоканалів, повідомляє Укрінформ.

“До сьогоднішнього моменту наша насосна станція забезпечувала населення питною водою, але о другій ночі почались перебої з водою. Вода у водосховищі впала на чотири метри. Фахівці кажуть, що ще може впасти на один-два метри”, – прокоментував в.о. старости одного зі старостинських округів Нікопольського району Олександр Ковальов.

За його словами, вода відходить уже четвертий день. Військова адміністрація працює над тим, аби підвозити до пунктів видачі питну воду та роздавати її людям.


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