Карколомна кар’єра Кадирова: він став генерал-полковником

Глава Чечні Рамзан Кадиров повідомив, що йому надано звання генерал-полковника.

“Президент Росії надав мені звання генерал-полковника. Указ вийшов за номером 709. Володимир Володимирович особисто повідомив мені про це і привітав мене”, – написав Кадиров у Telegram.

Він також подякував Володимиру Путіну за вітання з Днем Грозного, з Днем вчителя та Днем чеченської молоді, зазначивши, що сьогодні всі думки “з бійцями, які обстоюють інтереси Батьківщини та народів” в Україні.

“Тому розважальних заходів у святковій програмі, присвяченій Дням міста, вчителя та молоді ЧР, не передбачено”, – зазначив він.

Присвоєння чергового звання сталося у день народження Кадирова: 5 жовтня йому виповнилося 46 років. Попереднє звання генерал-лейтенанта Кадиров отримав півроку тому, 28 березня.

Експерти називають рішення Путіна “ляпасом усім кадровим офіцерам Росії”.