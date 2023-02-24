Економіка

Канада виділить Україні 32 мільйони доларів допомоги

24 Лютого 2023 15:11
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канада, допомога

Канада виділить Україні новий пакет допомоги у розмірі 32 мільйони доларів. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті уряду країни.

“Мелані Жолі, міністр закордонних справ, сьогодні оголосила про виділення Канадою понад 32 мільйони доларів на підтримку подальшого зміцнення безпеки та стабілізації України”, – йдеться у заяві.

Допомога включає 7,5 мільйона доларів, які будуть спрямовані на зусилля з розмінування, і більше 13 мільйонів доларів на зусилля щодо забезпечення підзвітності. Понад 12 мільйонів доларів підуть на протидію хімічним, біологічним, радіологічним та ядерним загрозам.

Наголошується, що Канада завжди буде солідарною з народом України і продовжить підтримувати суверенітет та територіальну цілісність республіки.

24 лютого Міноборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 2 мільярдів доларів. До нього, крім іншого, увійде фінансування тренувань, технічного обслуговування та підтримки.


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