Канада придбає у США комплекс NASAMS і передасть Україні

Міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила, що Оттава придбає комплекс протиповітряної оборони NASAMS у Сполучених Штатів і передасть на потреби України.

Про це Ананд оголосила за підсумками телефонної розмови з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

I spoke with Ukrainian Defence Minister @OleksiiReznikov this morning and heard it directly: air defence systems are Ukraine’s top priority. That’s why Canada is purchasing a National Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS) from the United States to donate to Ukraine. pic.twitter.com/33bdHmcldb — Anita Anand (@AnitaAnandMP) January 10, 2023

“Це перше безоплатне надання Канадою системи протиповітряної оборони Україні. В умовах жорстоких повітряних ударів Росії по Україні ця система протиповітряної оборони допоможе захистити українські населені пункти та об’єкти критичної інфраструктури від атак безпілотників, ракет та літаків”, – наголосила глава канадського Міноборони.

Вона додала, що системи NASAMS мають украй високий показник ефективності, що зробить допомогу Канади дуже цінним внеском в обороноздатність України.

“Надаючи всебічну військову допомогу, Канада продовжуватиме підтримувати український народ у його боротьбі проти незаконного та невиправданого вторгнення Росії”, – зазначила Ананд.