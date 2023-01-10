Політика

Канада придбає у США комплекс NASAMS і передасть Україні

10 Січня 2023 21:25
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зброя, канада

Міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила, що Оттава придбає комплекс протиповітряної оборони NASAMS у Сполучених Штатів і передасть на потреби України.

Про це Ананд оголосила за підсумками телефонної розмови з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

“Це перше безоплатне надання Канадою системи протиповітряної оборони Україні. В умовах жорстоких повітряних ударів Росії по Україні ця система протиповітряної оборони допоможе захистити українські населені пункти та об’єкти критичної інфраструктури від атак безпілотників, ракет та літаків”, – наголосила глава канадського Міноборони.

Вона додала, що системи NASAMS мають украй високий показник ефективності, що зробить допомогу Канади дуже цінним внеском в обороноздатність України.

“Надаючи всебічну військову допомогу, Канада продовжуватиме підтримувати український народ у його боротьбі проти незаконного та невиправданого вторгнення Росії”, – зазначила Ананд.


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