Політика

Канада передала Україні бронетехніку для обслуговування танків Leopard 2

19 Березня 2023 15:42
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канада

Канада відправила до України нову партію бронетехніки.

“Канадська військова допомога надійшла в Україну. Ми будемо підтримувати Україну скільки завгодно”, – написала міністр національної оборони Канади Аніта Ананд.

Про яку саме техніку йдеться, не уточнюється. Судячи з відео — це броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 3, потрібні для обслуговування танків Leopard 2.


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