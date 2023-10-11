Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Міністр національної оборони Канади Білл Блер узяв участь у 16- му засіданні “Рамштайну” в Брюсселі, під час якого оголосив про надання Україні пакета підтримки.

Про це йдеться у повідомленні уряду Канади.

До пакета допомоги увійде зимовий одяг та обладнання, а саме:

черевики,

термобілизна,

зимові спальні мішки,

військова форма для 2000 жінок-військовослужбовців ЗСУ.

Зазначається, що такий пакет фінансується коштом траншу у розмірі 500 млн доларів на військову допомогу Україні, оголошеного прем’єр-міністром Джастіном Трюдо у червні 2023 року.

Також Блер заявив, що Канада надасть наступний новий пакет пожертв з інвентарю Канадських збройних сил (CAF):

2000 додаткових снарядів калібру 155 мм;

димові боєприпаси, у тому числі 955 пострілів 155-мм артилерійських димових снарядів та понад 2000 пострілів 81-мм димових мінометів;

2260 протигазів;

277 авіаційних бомб масою 1000 фунтів та підривників;

різні типи 76-мм морських боєприпасів.

Очільник міноборони Канади також зазначив, що минулого тижня було доставлено раніше оголошену допомогу у вигляді майже 8 тисяч боєприпасів 155-мм калібру, 10 тис. боєприпасів 105-мм артилерійських снарядів і близько 2 мільйонів патронів для стрілецької зброї.

“Українці доблесно б’ються на передовій проти незаконної та неспровокованої війни Росії. Сьогоднішній пакет комплексної військової допомоги забезпечить Україні все необхідне для продовження боротьби за свободу, територіальну цілісність та демократію”, – заявив Блер.