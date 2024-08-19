Політика

Камалу Гарріс офіційно висунуть у президенти на з’їзді демократів у США
19 Серпня 2024 10:43
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Камала Гарріс
Камала Гарріс / Getty Images/Global Images Ukraine

19 серпня в Чикаго розпочинається чотириденний з’їзд Демократичної партії США, де віцепрезидентку Камалу Гарріс офіційно висунуть у кандидатку у президенти. 

Про це пише CBS News.

Понад 4 000 делегатів зберуться, щоб визнати Гарріс кандидаткою у президенти від Демократичної партії.

Зазвичай з’їзд включає поіменне голосування для офіційного висунення кандидатів у президенти та віцепрезиденти.

Але Гарріс офіційно закріпила свій статус лідерки на початку цього місяця, коли отримала більшість голосів делегатів у віртуальному поіменному голосуванні. 

Голосування відбулося на початку серпня, щоб уникнути потенційних проблем з бюлетенями в Огайо. Очікується, що на з’їзді все ж відбудеться урочисте поіменне голосування.

Офіційний розклад ще не оприлюднений. Однак відомо, що президент Джо Байден і перша леді Джилл Байден виступлять у понеділок.

За словами джерела, знайомого з планами, очікується, що серед промовців у понеділок буде колишня держсекретарка Гілларі Клінтон. На вівторок запланований виступ колишнього президента Барака Обами.

Очікують, що кандидат губернатор Міннесоти Тім Волз вийде на сцену в середу, щоб офіційно прийняти номінацію на посаду віцепрезидента. 

Гарріс офіційно прийме президентську номінацію під час своєї промови в четвер.


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